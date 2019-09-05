«Открыл дверь и уснул». В Минске очевидцы задержали пьяного водителя

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Очевидцы сообщили ГАИ о том, что на ул. Свердлова припарковался Nissan с пьяным водителем за рулем. Прибывшим инспекторам граждане рассказали, что водитель при движении по городу много раз грубо нарушал ПДД, а остановившись, открыл дверь и уснул.

- Мужчина оказывал активное сопротивление, не подчинялся законным требованиям, от прохождения освидетельствования отказался, - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя составили несколько протоколов. В ГАИ отмечают, что мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

- Госавтоинспекция выражает благодарность очевидцам за проявленную бдительность и гражданскую позицию, а также обращается к возможным свидетелям того, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель или на проезжей части находится пешеход в состоянии опьянения, с просьбой не оставаться равнодушными и звонить по телефону 102. Возможно ваш звонок спасет чью-то жизнь, - призывают в ГАИ.