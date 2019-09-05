На М1 под Борисовом столкнулись два грузовика

Одного из водителей из салона «вырезали» спасатели

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Серьезная авария произошла в Беларуси в четверг, 5 сентября, проинформировали в пресс-службе МЧС.

ДТП случилось рано утром на территории Борисовского района недалеко от деревни Большая Ухолода. Около 08.00 часов на 437 километре автомагистрали международного значения М1 направлением Брест – Минск – граница России столкнулись два грузовых авто.

– В ДТП попали тягач «МАН 440», тянувший полуприцеп, и «Форд Транзит». Во время столкновения фура буквально смяла кузов «Форда» внутри заблокированным оказался водитель. Чтобы извлечь его из машины понадобилась спецтехника спасателей, – пояснили в пресс-службе.

Когда мужчину освободили, его передали для осмотра медиков, от госпитализации он отказался. Но в аварии еще сильно пострадала пассажира «Форда» ее с различными травмами доставили в райбольницу Борисова.

По факту ДТП проводится проверка.