Лукашенко выделил деньги на реконструкцию и сохранение 6 исторических объектов

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 сентября, глава страны утвердил решение совета президентского фонда по поддержке культуры и искусства, проинформировали в пресс-службе лидера Беларуси.

Так Александром Лукашенко было подписано распоряжение, согласно которому из фонда президента будут профинансированы шесть культпроектов.

Пока не сообщается точная сумма, которая будет выделена на поддержку исторических мест. Но уже известно, что денежные средства пойдут, например, на восстановление родовой усадьбы Наполеона Орды в урочище Красный Двор, расположенного на Брестчине в Ивановском районе. Также будет профинансировано создание Музея белорусской малеванки, который откроется на базе музея-заповедника «Заславль».

Другие исторические объекты, которые сейчас находятся в плачевном состоянии, будут с помощью фонда или законсервированы, как например, костел в Мстиславле, или законсервированы и отреставрированы, как Гольшанский замок и полоцкая Спасо-преображенская церковь (XVIII – XIX веков).

– Реализация данных проектов посодействует долгосрочному сохранению архитектурных и исторических памятников Беларуси. А, кроме прочего, и увеличению туристического потенциала данных объектов, – пояснили в пресс-службе.