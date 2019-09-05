Видеофакт. В Волковысском районе спасли оленя, который провалился в болото

Олень был так измучен, что даже не мог встать на ноги. Фото: стоп-кадр.

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Гибнувщего в болоте оленя в лесном массиве между деревнями Хоружево и Бовли на днях обнаружили местные жительницы, сообщает ресурс «Наш час».

Две женщины отправились в лес за грибами и натолкнулись на гибнущее животное. Олень увяз в болотной грязи по шею, был почти обездвижен и сильно обессилел, помочь ему сами сельчанки не могли, поэтому побежали искать подмогу.

– К счастью, женщинам вскоре повстречались двое мужчин из Общества охотников и рыболовов, которых они провели к «месту бедствия». Директор организационной структуры БООР Владимир Смолярчук вместе с егерем Павлом Скируха поспешили на помощь, оценив, что вдвоем лесного красавца они не вызволят, начали искать подмогу, – пояснили журналистам.

Вскоре на помощь оленю подоспели еще несколько человек: охотники и егеря. Техника к болоту подойти не могла, и животное было решено тянуть своими силами. На видео, которое сняли во время «спасательной операции» видно, как несколько мужчин крепко ухватившись за рога, вытягивают оленя из болота. Животное из последних сил изловчилось и смогло зацепиться за твердую землю передними ногами.

– Скорее всего олень пробыл в болоте несколько дней, потому что был настолько измучен, что даже не смог встать на ноги, едва полз. Какое-то время за животным присматривали, чтобы на него не наткнулись браконьеры, – добавили охотники.

Когда олень отошел от потрясений, он смог самостоятельно скрыться в лесу. Охотники же в свою очередь огородили опасный провал, чтобы туда впредь не провалились другие звери или невнимательные грибники.