2019-09-05T20:02:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«Могут быть возле церквей»: в Пружанском районе из дома ушла мама с тремя детьми

Они отсутствуют больше месяца, папа не искал – думал, сами вернутся
Надежда БУТОВИЧ
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Наталья Ахтель (крайняя слева) ушла из дома с тремя детьми. Фото: МВД.Наталья Ахтель (крайняя слева) ушла из дома с тремя детьми. Фото: МВД.
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В милицию Пружан в среду, 4 сентября, с заявлением обратился бывший супруг Натальи Ахтель, пояснили в пресс-службе МВД.

Женщина пропала с тремя детьми 1 августа. Именно тогда, больше месяца назад, экс-жена ушла из дома и больше не вернулась.

О пропаже детей забеспокоились педагоги школы. Фото: МВД.

О пропаже детей забеспокоились педагоги школы. Фото: МВД.

– Все это время мужчина не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже, так как думал, что спустя время они найдутся и вернуться самостоятельно. О пропаже несовершеннолетних озаботились педагоги школы, где учатся дети, – пояснили в пресс-службе.

Наталья и трое ее детей по предположительной информации могут находиться у церквей.

Если вы знаете, где находится семья, позвоните в милицию. Фото: МВД.

Если вы знаете, где находится семья, позвоните в милицию. Фото: МВД.

В милиции сообщают приметы матери: женщине около 40 – 45 лет, рост 165 сантиметров, плотная, с длинными темными волосами, нос с горбинкой, нет боковых зубов. Известны приметы двух из детей: подросток Александр: около 15 лет, рост 170 сантиметров, худой, волосы короткие русые. Несовершеннолетняя Анастасия: около 16 – 17 лет, рост примерно 170 сантиметров, вьющиеся светло-русые волосы.

Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшей семьи, позвоните по номеру 102.

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