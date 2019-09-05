В Бресте дети выкопали в песочнице снаряд и принесли его к подъезду

В один день в областном центре были обнаружены сразу три боеприпаса

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В областном центре за одни сутки поступили сразу три похожих сообщения об обнаружении боеприпасов времен ВОВ, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома. Снаряды были обнаружены в различных частях города: в Брестском, Московском и Пинском микрорайонах.

– Опасные находки, по обыкновению, обнаруживаются во время проведения полевых либо земляных работ, иногда что-нибудь могут подобное могут откопать строители. Но бывают и совсем чрезвычайные ситуации, – пояснили в пресс-службе.

Такой эпизод произошел в ряду остальных на улице Вульковской. Очевидцы позвонили правоохранителям и сообщили, что дети, играя в песке недалеко с жилым домом, откопали какой-то заржавевший металлический предмет. «Железяку» ребятня принесла прямо к подъезду многоэтажки, и взрослые, увидев, что это снаряд, позвонили спасателям. Минометную мину времен ВОВ ликвидировали специалисты.