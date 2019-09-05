Генпрокуратура после заявления матери погибшего в Слониме солдата возбудила уголовное дело

В Минобороны считают, что суицид произошел по личным причинам, мать солдата винит дедовщину. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Молодой человек был найден повешенным в военной части год назад

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Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту гибели в Слониме в военной части 33933 солдата-срочника, проинформировали в пресс-службе ведомства в официальном аккаунте в Facebook.

«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла ровно год назад, 5 сентября 2018 года, в районном центре на Гродненщине. Погибшего 20-летнего солдата обнаружили в петле в помещении для инструментов. На следующий день в Минобороны заявили, что Александр Орлов совершил суицид из-за причин, не связанных с армейской службой.

Однако мама погибшего парня не согласилась с выводами правоохранителей и военной комиссии, результатами проведенной проверки. Женщина подала жалобу в Генпрокуратуру.

– После рассмотрения жалобы возбуждено уголовное дело по факту гибели. Дело передано специалистам Следственного комитета для организации предварительного расследования. Весь процесс взят на контроль надзорного ведомства, – уточнили в пресс-службе.