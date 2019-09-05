2019-09-05T21:41:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Смайл унюхала насвай»: милицейская овчарка нашла 1,4 килограмма психотропа на рынке в Гомеле

Наркотики владелец прятал под прилавком
Надежда БУТОВИЧ
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Овчарка нашла психотроп на центральном рынке Гомеля. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Овчарка нашла психотроп на центральном рынке Гомеля. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Во время профилактических мероприятий по розыску и изъятию некурительных смесей в Гомеле обнаружена крупная партия психотропов, – проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

В среду, 4 сентября, увесистая партия насвая была обнаружена на городском центральном рынке.

– Для проведения операции сотрудниками наркоконтроля была задействована кинологическая служба. Заданную задачу отлично выполнила служебная овчарка по кличке Смайл. Собака кинологов унюхала спрятанный насвай, – уточнили в пресс-службе.

«Зелье» было расфасовано по пакетам и спрятано в коробке под прилавком. Всего изъято 1,4 килограмма психотропа. Задержан «владелец» - 26-летний житель Гомеля. Против него составлены административные протоколы. Ранее мужчина уже попадался на торговле некурительными смесями. Всего нарушитель привлекался в 26 эпизодах, девять из них произошли в 2019 году.

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