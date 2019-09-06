Глава МВД рассказал, как вычислили грабителей ювелирного магазина в центре Минска. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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И это притом что грабители все тщательно спланировали и даже похитили видеозаписи с камер слежения с сервера.

Но специалисты вычислили их по другим камерам, расположенным близко к ювелирному магазину в центре Минска.

- По ним установлены интересующие нас лица, как они подходят перед началом ограбления, как они убегают из магазина, - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» глава МВД Беларуси Юрий Караев.

Вычислили также, что подозреваемые что-то бросают в Свислочь. Как позже выяснят водолазы - тот самый похищенный винчестер.

Напомним, ювелирный магазин «Яхонт» на минской улице Киселева ограбили 17 августа. Грабители унесли драгоценных украшений на сумму более 1 миллиона рублей, предварительно распылив перцовый газ и связав сотрудников магазина.