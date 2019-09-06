КП Беларусь
Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран
Брест празднует свое 1000-летие
Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Грандиозный праздник готовят брестские власти по случаю 1000-летия города.
С юбилеем брестчан поздравят представители областных центров Беларуси, городов-побратимов и другие гости праздника, сообщает belta.by.
В юбилейных мероприятиях примут участие руководители местных органов власти, деловых кругов, представители международных организаций.
Многочисленных гостей ожидают из Польши, России, Украины и других стран. Праздник начнется 6 сентября и продлится три дня.