2019-09-06T10:53:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран

Брест празднует свое 1000-летие
Сергей ДЕМИДОВ
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Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран.Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Грандиозный праздник готовят брестские власти по случаю 1000-летия города.

С юбилеем брестчан поздравят представители областных центров Беларуси, городов-побратимов и другие гости праздника, сообщает belta.by.

В юбилейных мероприятиях примут участие руководители местных органов власти, деловых кругов, представители международных организаций.

Многочисленных гостей ожидают из Польши, России, Украины и других стран. Праздник начнется 6 сентября и продлится три дня.

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