2019-09-06T11:05:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид

Когда приехали спасатели, дом уже полностью был охвачен огнем
Сергей ДЕМИДОВ
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На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид. Фото: 112.by.На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид. Фото: 112.by.
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Пламя охватило весь дом к часу ночи 6 сентября.

К этому времени к месту пожара приехали спасатели, которым поступило сообщение о ЧП в деревне Запрудье Витебского района, сообщает mchs.gov.by.

Когда произошло возгорание, в доме находились хозяйка-пенсионерка и ее сожитель, инвалид 3-й группы по слуху.

Они вовремя сориентировались и сумели сами покинуть дом до того, как рухнула крыша.

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