КП Беларусь
На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид
Когда приехали спасатели, дом уже полностью был охвачен огнем
На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид. Фото: 112.by.
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Пламя охватило весь дом к часу ночи 6 сентября.
К этому времени к месту пожара приехали спасатели, которым поступило сообщение о ЧП в деревне Запрудье Витебского района, сообщает mchs.gov.by.
Когда произошло возгорание, в доме находились хозяйка-пенсионерка и ее сожитель, инвалид 3-й группы по слуху.
Они вовремя сориентировались и сумели сами покинуть дом до того, как рухнула крыша.