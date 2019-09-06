КП Беларусь
Лукашенко приехал на 1000-летие Бреста
Это рабочая поездка президента Беларуси в город над Бугом
Лукашенко приехал на 1000-летие Бреста.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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6 сентября начинается празднование 1000-летия Бреста, которое продлится три дня.
Напомним, брестские власти готовят грандиозный праздник по случаю 1000-летия города.
Утром 6 сентября в Брест приехал Александр Лукашенко. На вертолетной площадке он поинтересовался у губернатора Брестской области Анатолия Лиса, успели ли к юбилею сделать все, что планировалось, сообщает president.gov.by.
Тот заверил, что работы выполнены. Александр Лукашенко также заслушал доклад о ситуации в сельском хозяйстве Брестской области и ходе полевых работ.