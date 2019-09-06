Лукашенко: Брест подтянули до уровня самых красивых городов Европы

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Утром 6 сентября вертолет президента приземлился в Бресте. Здесь его уже ждали: город готовился к тому, что глава государства оценит, как Брест преобразился к 1000-летию. Александр Лукашенко остался под впечатлением.

- Его история - достояние всей нашей страны. Его современный облик - повод для общей гордости, - начал свое поздравление президент. - Сегодня уже да, Брест стал гордостью нашей страны и имеет приличный внешний вид. У меня только что жители Минска спрашивали: как вам Брест? Как он изменился с тех пор, как я еще в молодости ходил по этим улочкам? Конечно, Брест стал неузнаваемым, я честно в этом признался. И мне несколько было стыдно 5 - 7 лет тому назад, что Брест в своем внешнем обличье серьезно отставал от других областных центров и Минска. Как-то Брест и Могилев остались не то, что вне зоны и моего внимания, и правительства, вообще властей. Нет, так не скажешь. Но другим городам мы уделили больше внимания. Каждый в этом 1000-летии видел что-то свое, в том числе и я. И когда мы с вашим губернатором Анатолием Лисом обсуждали эту проблему, я ему сказал, что надо воспользоваться этим случаем, этим 1000-летием и подтянуть город Брест до уровня самых красивых городов Европы и тем более Беларуси. И вы это сделали. Молодцы, спасибо!

Утром Александр Лукашенко перерезал красную ленточку на самом грандиозном объекте, построенном к юбилею - ему презентовали самую грандиозную в стране многоуровневую транспортную развязку Западный обход. Затем глава государства переместился на площадь Ленина, где поздравил горожан с миллениумом и подарил городу оригинал Брестской Библии 1563 года.