«Эта вечно живая книга возвращается домой»: Лукашенко подарил Бресту оригинал Брестской Библии 1563 года

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Разговоры о том, что самым ценным подарком городу к тысячелетнему юбилею стала бы Брестская Библия, ходили на протяжении нескольких лет. И вот президент сделал подарок городу: вручил оригинал очень редкой и ценной книги - Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии XVI века.

- В Год Малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок, - сказал Александр Лукашенко, передавая уникальный фолиант в руки брестчан.

Приняли его директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин Бреста, мастер-ювелир, воссоздавший крест Евфросинии Полоцкой Николай Кузьмич.

По неподтвержденной информации «Комсомолки», редчайшее издание выкупили у частного коллекционера, и финансовый вклад в это сделал известный брестский предприниматель Александр Мошенский. Правда, на торжественном мероприятии с участием главы государства в Бресте он замечен не был.

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