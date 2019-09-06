2019-09-06T12:55:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В выходные в Беларуси продолжается лето

Белорусы не зря шутят, что сентябрь - четвертый месяц лета
Сергей ДЕМИДОВ
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В выходные в Беларуси продолжается лето.В выходные в Беларуси продолжается лето.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Хоть шутка про четвертый месяц лета уже, похоже, и не шутка.

Так, в выходные, 7 - 8 сентября, в Беларуси будет тепло.

В столице днем от 19 до 23 градусов тепла, лишь днем и вечером в воскресенье, 8 сентября, возможна переменная облачность и дождь, сообщает pogoda.by. Тем не менее температура в это время прогнозируется на уровне 18 - 20 градусов тепла.

В субботу по стране максимальная температура воздуха ожидается до 25 градусов тепла, в воскресенье - до 24.

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