Илон Маск в Твиттере написал, что не дарил Александру Лукашенко «Теслу»

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После того как на днях Александр Лукашенко заявил, что сверхсовременный автомобиль «Тесла» ему подарил Илон Маск, многие обратились напрямую к бизнесмену за комментарием.

Илон Маск прокомментировал в своем Твиттере коротко: «Uh no» («О, нет»).

Напомним, два года назад, на день рождения Александра Лукашенко, черную «Теслу» (Tesla Model S) в сопровождении автомобилей «Стрелы» и черных джипов охраны заметили на столичной кольцевой. В соцсетях начали шутить: «Илон Маск едет поздравлять Александра Григорьевича с днем рождения. Неплохой подарок будет для президента...»

- Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу. Идеально, - отметил тогда Александр Лукашенко. Напомним, президент протестировал рестайлинговую Tesla Model S в самой мощной версии P100D.

Илон Маск в твиттере написал, что не дарил Лукашенко «Теслу». Фото: twitter.com.

Кстати, цена машины немаленькая: у нас такие стоят от 230 до 270 тысяч долларов.