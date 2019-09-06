Лукашенко про отношения с Россией: «Мы требуем, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили…»

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6 сентября Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Бресте, который начал праздновать свое 1000-летие.

- Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья… И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их?.. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали, - сообщает belta.by слова Лукашенко, который пояснил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции.

- На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать, - уточнил президент Беларуси. - И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся... Я Путину говорю: «Это и моя Россия, это моя страна». Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России. Так же, как ленинградцы помогали нам после войны Минск восстанавливать. Все переплетено, все едино.