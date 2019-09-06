КП Беларусь
"Белпочта" предупреждает о мошенниках, которые выманивают от ее имени деньги
Мошенники рассылают в интернете письма от имени «Белпочты» с сообщением о выигранном смартфоне
"Белпочта" предупреждает о мошенниках, которые выманивают от ее имени деньги.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Рассылая подобные письма, мошенники предлагают оплатить доставку «выигрыша» - по 5 рублей с носа.
РУП «Белпочта» сообщает, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит, просит быть бдительными и игнорировать подобного рода сообщения, уточняя, что это мошенничество со стороны неизвестных лиц.