2019-09-06T17:03:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции Беларуси и России

Об этом сегодня в Москве заявил премьер-министр Беларуси
Сергей ДЕМИДОВ
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Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции.Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пока 6 сентября Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, который празднует свое 1000-летие, Сергей Румас за закрытыми дверями обсуждает вопросы интеграции с Дмитрием Медведевым.

Премьер-министры Беларуси и России намерены завершить согласование программы по углублению интеграции.

- Мы сейчас обсудили некоторые незначительные изменения в программе, которые пока у экспертов вызывают вопросы, и, таким образом, я думаю, мы сегодня подведем черту под большим объемом работы по согласованию проекта программы действий, - сообщает belta.by слова Сергея Румаса.

Также у политиков осталось немногим более двух месяцев, чтобы закрыть вопрос подготовки дорожных карт. Получается, это нужно сделать к началу декабря.

Напомним, 8 декабря 2019 года исполнится 20 лет с момента создания Союзного государства.

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