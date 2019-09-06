2019-09-06T17:07:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых

Люди уже начали задыхаться! Сейчас почти все находятся в больнице.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых работников института Фото: пресс-служба МЧСВ Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых работников института Фото: пресс-служба МЧС
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Очень нервным выдалось 6 сентября для работников Института экономики НАН Беларуси по улице Сурганова, 1. Днем во 2-м корпусе института произошло возгорание лифта. Очевидцы позвонили в МЧС, на место приехали спасатели.

- По предварительным данным, в машинном отделении лифта на 13-м этаже здания произошло загорание электропроводки в щите управления, - уточняют в Минском городском управлении МЧС.

Еще до прибытия спасателей работники института стали сами эвакуироваться: через общие выходы здания на улицу вышло 50 человек.

Когда спасатели были уже в здании, на номер 101 поступил еще один звонок: женщина взволнованно сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1 - 2 этажей находятся шесть человек. Причем лифт был задымлен, люди задыхались.

Работники МЧС с помощью спецоборудования вскрыли кабину лифта, подали людям специальные маски и вытащили их на свежий воздух.

- В кабине находилось шесть человек: пять женщин и мужчина - все работники института. Медики оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. После этого четыре женщины и мужчина были госпитализированы в учреждение здравоохранения для дальнейшего осмотра, - сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Спасатели потушили пожар. Рассматриваемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

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