Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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6 сентября президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бресте, где прокомментировал несколько важных моментов, в том числе катастрофу на ЧАЭС.

- Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы, - передает president.gov.by слова Лукашенко. - Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую дурнину, что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник? (…) Они всегда говорят (власти России): «Мы правопреемники Советского Союза». И в связи с этим правопреемством мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: «Это и моя Россия, это моя страна». Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России…

- Но Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения (Беларуси. - Ред.), мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10 - 15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел, - добавил президент.

- И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся, - подчеркнул Лукашенко.