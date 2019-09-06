2019-09-06T17:31:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации»

Президент Беларуси рассказал про отношения с Россией и последствия катастрофы на ЧАЭС
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации».Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

6 сентября президент Беларуси находится с рабочей поездкой в Бресте, где прокомментировал несколько важных моментов, в том числе катастрофу на ЧАЭС.

- Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы, - передает president.gov.by слова Лукашенко. - Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую дурнину, что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник? (…) Они всегда говорят (власти России): «Мы правопреемники Советского Союза». И в связи с этим правопреемством мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, - ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: «Это и моя Россия, это моя страна». Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России…

- Но Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения (Беларуси. - Ред.), мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги - миллиардов 10 - 15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел, - добавил президент.

- И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся, - подчеркнул Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых
Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции Беларуси и России
"Белпочта" предупреждает о мошенниках, которые выманивают от ее имени деньги
Лукашенко про отношения с Россией: «Мы требуем, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили…»
Илон Маск в Твиттере написал, что не дарил Александру Лукашенко «Теслу»
В выходные в Беларуси продолжается лето
«Эта вечно живая книга возвращается домой»: Лукашенко подарил Бресту оригинал Брестской Библии 1563 года
Лукашенко: Брест подтянули до уровня самых красивых городов Европы
Лукашенко приехал на 1000-летие Бреста
На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид
Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран