2019-09-06T18:00:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Витебчанина зарезали за то, что он вступился за девушку

Его приятель помог милиции задержать убийцу
Сергей ДЕМИДОВ
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Витебчанина зарезали за то, что он вступился за девушку.Витебчанина зарезали за то, что он вступился за девушку.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Убийство произошло вечером 5 сентября недалеко от дома 62 по улице Чкалова в Витебске.

В милицию обратилась женщина, сообщив, что неизвестный мужчина, около 50-ти лет, ударил ножом ее знакомого.

А дело было так. Компания из четырех человек проводила время вместе. Девушка попросила у прохожего сигарету, он ее оттолкнул, но за нее вступился приятель, сообщает vitebsk.mvd.gov.by. И поплатился – прохожий ударил его ножом.

Нападавшего скрутил другой приятель обиженной девушки, милиция прибыла как раз вовремя. Но раненого мужчину спасти не удалось, он скончался.

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