Сборная Беларуси обыграла Эстонию в первом матче при Михаиле Мархеле

В игре было преимущество белорусов, но победу вырвали в добавленное время

Изменить размер текста: A A

В Таллинне прошел матч квалификации к Евро-2020: Эстония принимала Беларусь. Обе команды до встречи между собой с нулем очков делили предпоследнее и последнее места. Этот матч стал первым для нового главного тренер сборной Беларуси Михаила Мархеля.

Сборная Беларуси владела преимуществом, но воплотить это в голы получилось только во втором тайме: Никита Наумов забил мяч после подачи углового. И вскоре последовал ответ эстонцев – 1:1.

Несколько раз после атак белорусов мяч попадал в перекладину… Победу удалось вырвать в добавленное время, когда Максим Скавыш завершил старания партнеров голевым ударом. Есть победа и первые три очка в квалификации!

Эстония – Беларусь - 1:2 Голы: 0:1 – 48 Наумов, 1:1 – 54 Сорга, 1:2 – 90 Скавыш.