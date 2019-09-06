2019-09-06T21:30:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси обыграла Эстонию в первом матче при Михаиле Мархеле

В игре было преимущество белорусов, но победу вырвали в добавленное время
Владимир КРИУЛИН
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Сборная Беларуси набрала первые очки в отборочном цикле к Евро-2020. Фото: АБФФСборная Беларуси набрала первые очки в отборочном цикле к Евро-2020. Фото: АБФФ
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В Таллинне прошел матч квалификации к Евро-2020: Эстония принимала Беларусь. Обе команды до встречи между собой с нулем очков делили предпоследнее и последнее места. Этот матч стал первым для нового главного тренер сборной Беларуси Михаила Мархеля.

Сборная Беларуси владела преимуществом, но воплотить это в голы получилось только во втором тайме: Никита Наумов забил мяч после подачи углового. И вскоре последовал ответ эстонцев – 1:1.

Несколько раз после атак белорусов мяч попадал в перекладину… Победу удалось вырвать в добавленное время, когда Максим Скавыш завершил старания партнеров голевым ударом. Есть победа и первые три очка в квалификации!

Эстония – Беларусь - 1:2 Голы: 0:1 – 48 Наумов, 1:1 – 54 Сорга, 1:2 – 90 Скавыш.

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