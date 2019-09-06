Сиделка украла $11 тысяч, предназначавшихся на лечение тяжелобольной витебчанки

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У жителя Витебска, 52-летнего мужчины, тяжело заболела супруга. На лечение женщины родственники и друзья принялись собирать деньги. Кто-то давал наличные, кто-то передавал дорогие украшения. Набралась нужная сумма – примерно 24 тысячи белорусских рублей. С деньгами супруги поспешили на лечение в одну из столичных клиник, пояснили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.. Однако собранные деньги, к сожалению, не понадобились, вскоре женщина скончалась.

– Убитый горем мужчина сильно напился. Его обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие, молодым людям он сказал позвонить 35-летней знакомой, которая была сиделкой умершей супруги и находилась в Минске вместе с семьей. Женщина приехала на вокзал, забрала нетрезвого витебчанина и довезла его до гостиницы. Но затем исчезла, – пояснили в пресс-службе.

На следующий день мужчина, проснувшись с похмелья, решил, что деньги и ювелирные украшения у него вытащили на вокзале. Он вернулся домой в Витебск и рассказал о произошедшем родственникам, те решили обратиться в милицию.

– Жительница Несвижского района проводив пьяного «хозяина» до гостиничного номера, прихватила с собой сумку с деньгами и ювелиркой. Воровку задержали дома сотрудники угрозыска ОВД Минска на транспорте. К тому моменту она уже успела отнести в ломбард часть украшений, потратила часть денег на личные покупки, – объяснили правоохранитили.

Ранее фигурантка не привлекалась к уголовной ответственности. Дело предано на правовую оценку.