2019-09-06T19:09:49+03:00
Минск
КП Беларусь

«Проехал «на педальке», а когда сел – грохнулся»: в Минске ищут вора-неудачника, укравшего велосипед

Мужчина увел чужой транспорт из подъезда и едва на нем не расшибся [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Украсть велосипед оказалось проще, чем прокатиться на нем. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Украсть велосипед оказалось проще, чем прокатиться на нем. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» недавно сообщала о злосчастном автоугонщике из Старых Дорог, который сядет за двойной автоугон, хотя за ночь не смог тронуться ни на одной из машин.

И вот еще один незадачливый воришка, но уже из столицы, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Минска 14 августа. В тот день из подъезда многоэтажки на улице Шаранговича неизвестный мужчина вывел велосипед «Стингер».

На видео с камер наблюдения в подъезде, которое попало в руки правоохранителей, хорошо видно, как мужчина 20 – 25 лет с рюкзаком за плечами ворует чужой велосипед. Рост вора около 170 – 175 сантиметром, на нем голубая рубашка, синие джинсы, темная обувь с белой подошвой.

Одна из «важных» примет: мужчина совершенно не умеет ездить на велосипеде. Выведя транспорт на улицу велоугонщик сначала прокатился пару метров на педали, неумело управляя, затем решился забросить ногу и усесться на сиденье. Но соблюсти равновесие и порулить ему не удалось, он тут же грохнулся у припаркованных машин.

Если вы узнали вора-неудачника на фото и видео, позвоните в милицию – 102.

Разыскивается злоумышленник, который похитил велосипед из подъезда многоэтажки.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали
В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч
Сборная Беларуси обыграла Эстонию в первом матче при Михаиле Мархеле
В Барановичах мужчина попросил у прохожего телефон и убежал с ним
ДТП на М1 под Столбцами: погибла 18-летняя водитель Fiat
«Ай-ай, и упала»: СК опубликовал видео допроса убийцы 45-летней россиянки в Жлобинском районе
В Минске под легковушку Renault попал пассажир трамвая
Сиделка украла $11 тысяч, предназначавшихся на лечение тяжелобольной витебчанки
Витебчанина зарезали за то, что он вступился за девушку
Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации»
В Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых
Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции Беларуси и России
"Белпочта" предупреждает о мошенниках, которые выманивают от ее имени деньги
Лукашенко про отношения с Россией: «Мы требуем, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили…»
Илон Маск в Твиттере написал, что не дарил Александру Лукашенко «Теслу»
В выходные в Беларуси продолжается лето
«Эта вечно живая книга возвращается домой»: Лукашенко подарил Бресту оригинал Брестской Библии 1563 года
Лукашенко: Брест подтянули до уровня самых красивых городов Европы
Лукашенко приехал на 1000-летие Бреста
На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид
Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран