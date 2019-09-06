В Минске под легковушку Renault попал пассажир трамвая

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием пассажира городского транспорта произошло в Минске в пятницу, 6 сентября, проинформировали в пресс-службе столичного ГАИ в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась на улице Долгобродская примерно в 10.05 часов. На остановочном пункте остановился трамвай для высадки и посадки пассажиров. В это же момент по дороге в направлении улицы Уральская проезжал легковой «Рено».

– Водитель иномарки не остановился, пропуская пешеходов и совершил наезд на пассажира трамвая. Мужчина пострадал и был доставлен в больницу, – пояснила Анна Тиханович, ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно правилам дорожного движения водитель обязан остановиться, пропуская пешеходов на остановку, если посадка производится с проезжей части. Ехать дальше можно только, когда в маршрутном ТС закроются двери и погаснет правый поворот.