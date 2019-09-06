2019-09-06T20:14:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ай-ай, и упала»: СК опубликовал видео допроса убийцы 45-летней россиянки в Жлобинском районе

Знакомый убил женщину, закопал за домом, а ее 6-летнего сына оставил на вокзале
Надежда БУТОВИЧ
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Убийца показал, как произошло преступление, где было спрятано тело. Фото: стоп-кадр.Убийца показал, как произошло преступление, где было спрятано тело. Фото: стоп-кадр.
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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла в деревне Круговец Жлобинского района, где 45-летнюю россиянку Светлану убил 34-летний местный житель. Пьяный мужчина поссорившись с женщиной избил ее и задушил, спрятав труп недалеко от дома, а затем отвез ее 6-летнего сына на железнодорожную станцию и оставил там одного.

Подробности расследования дела, сообщили в пресс-службе УСК по Гомельской области.

Как стало известно следствию, конфликт произошел в ночь на 23 августа. На видео 34-летний сельчанин на месте преступления рассказывает, как ударил горожанку кулаком, та едва вскрикнула, и он принялся ее душить. Бездыханное тело женщины убийца отнес к яме, слегка присыпал песком и ушел в дом.

– Закопав тело погибшей на границе дачного участка, злоумышленник зашел на страничку женщины в соцсетях и от ее имени написал старшей дочери, попросил напомнить пин-код от банковской карточки. Получив информацию, снял часть денег с карты погибшей. А утром сказал 6-летнему сыну россиянки, что мама в Минске. Еще через день завез мальчика на железнодорожную станцию «Салтановку» и оставил там, – пояснили в пресс-службе.

Во время следственного эксперимента обвиняемый все время твердит: «Это случилось по пьяни. Я испугался, не понимал, что наделал»…

Расследование дела продолжается, по факту убийства возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Убийство женщины в Жлобинском районе: проверка показаний на месте.Следственным управлением УСК по Гомельской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 45-летней гражданки Российской Федерации в Жлобинском районе. Подробности: https://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/podozrevaemomu-v-ubijstve-rossijanki-v-zhlobinsokm-rajone-predjjavleno-obvinenie-8362/

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