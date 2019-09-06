ДТП на М1 под Столбцами: погибла 18-летняя водитель Fiat

Девушка уходила от столкновения с фурой, вылетела на встречку, где в машину врезалась другая иномарка. Фото: УГАИ МВД.

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Страшная авария произошла на автомагистрали М1 в пятницу, 6 сентября, проинформировали о дорожном происшествии в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Смертельное ДТП случилось примерно в 17.40 часов на 284 километре магистрали направлением Брест – Минск – граница России. На участке трассы на территории Столбцовского района произошло столкновение легкового «Фиата» и «Шкоды».

– Предварительно удалось установить, что 18-летняя водитель, которая находилась за рулем легкового «Фиата» не успела совершить маневр перестроения перед тормозящей на дороге фурой. Из-за чего иномарку вынесло на встречную полосу, произошел занос, а затем еще в машину врезалась встречная легковая «Шкода», – пояснили в пресс-службе.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия скончалась водитель «Фиата». Другого водителя, который находился за рулем «Шкоды», доставили в больницу для проведения диагностики. Водители на момент аварии были за рулем трезвыми.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, работает ГАИ, СК, ГКСЭ.