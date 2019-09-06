В Барановичах мужчина попросил у прохожего телефон и убежал с ним

Как только чужой мобильник оказался в руках гродненец пустился наутек. Фото: pixabay.com.

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Инцидент произошел на днях на привокзальной площади железнодорожного вокзала в райцентре на Брестчине, пояснили в пресс-службе УВД областного исполкома.

На вокзале в Барановичах к 24-летнему жителю Ивацевичского района подошел незнакомый мужчина. Прохожий попросил парня о помощи, мол, очень нужно позвонить, а батарея в своем телефоне разрядилась. Молодой человек решил помочь незнакомцу и передал ему смартфон. Тот, получив в руки чужой мобильник, немного отошел в сторону, делая вид, что звонит, а потом бросился бежать. Потерпевший пошел в милицию.

– Личность злоумышленника установили сотрудники ОВД на транспорте Барановичского района. Им оказался 33-летний безработный житель Гродненской области. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело.