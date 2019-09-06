2019-09-06T21:45:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч

Мошеннику для этого нужны были всего лишь мобильники друзей
Надежда БУТОВИЧ
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Думая, что этого деньги знакомого, отдавали мошеннику полученный онлайн-кредит.Думая, что этого деньги знакомого, отдавали мошеннику полученный онлайн-кредит.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Сотрудниками управления СК Гродненщины расследуется уголовное дело против 27-летнего жителя областного центра, проинформировали в пресс-службе на сайте ведомства.

Обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит Кирилл Александрович Лозовский, 1992 года рождения. Мужчина подозревается в том, что мошенническим путем завладел крупной денежной суммой.

– Преступная схема фигуранта была следующей: он убеждал знакомых, что ему необходима помощь в обналичивании денег со счета. Для этого нужен мобильный телефон – почему-то чужой. Когда ему знакомые предоставляли свой смартфон, он быстренько через мобильное приложение оформлял на нем заявку на онлайн-кредит. Перечисленные на счет деньги, не понимая, что на самом деле происходит, потерпевшие передавали мошеннику, – пояснили в пресс-службе.

27-летний Кирилл Александрович Лозовский обманул более 50 человек. Фото: СК.

27-летний Кирилл Александрович Лозовский обманул более 50 человек. Фото: СК.

На данный момент известно свыше 50 человек, которых удалось обмануть гродненцу. Это жители облгорода и Гродненского района. Нанесенный ущерб превысил 250 тысяч белорусских рублей.

Расследование продолжается, фигурант под стражей.

Если вы так же пострадали от действий мошенника, обратитесь к правоохранителям – 102.

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