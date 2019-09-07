2019-09-07T09:03:22+03:00
Общество
КП Беларусь

«Переведу тебе деньги на карту». Интернет-мошенники внедряют новый метод

Узнав данные вашей карты, воры могут похитить все средства
Павел МИЦКЕВИЧ
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Интернет-мошенники внедряют новый методИнтернет-мошенники внедряют новый методФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Известны частые случаи, когда злоумышленники звонили или присылали личные сообщения в соцсетях якобы от знакомого и просили денег. Мол, ваш друг, сын, брат попал в ДТП, у него украли телефон и кошелек или что-то еще в этом роде - в общем, он просит вас срочно помочь. Бывало, хакеры взламывали личные страницы и писали от имени самих друзей или родственников.

И вот - новый метод интернет-мошенников. Теперь, взламывая страницу в соцсети, они рассылают всем друзьям сообщения с предложением перечислить деньги на карту. То есть, не забрать, а дать деньги. Хитро! Такое сообщение пришло и корреспонденту «КП»:

- Я потеряла телефон с картой, на которой деньги лежат. Можно я тебе переведу, а ты мне при встрече потом отдашь?

Потом последовала просьба написать данные банковской карты. Сообщение сразу вызвало сомнение. Если друг может перевести деньги, например, через интернет-банкинг, то почему не может снять в банке? Не слишком ли сложная схема? Насторожило и то, что сообщение пришло от друга, который живет в далеком городе…

Такое сообщение может прийти от друга Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такое сообщение может прийти от другаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Все прояснилось, когда на странице френда появилось сообщение с другого аккаунта:

- Мою страницу взломали, не давайте никому номера своих карт!

Действительно, нередко зная всего лишь номер, срок действия и фамилию владельца карты, можно украсть с нее все деньги.

А вообще, в случае похожих странных просьб в соцсетях милиция призывает просто позвонить другу и уточнить, действительно ли это сообщение написал он. Бывает и такое, что воры перечисляют средства с чужих карт своим знакомым и просят снять деньги, чтобы «отмыть» их.

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