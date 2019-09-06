В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали

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В пресс-службе УВД Гродненского района сообщают о мелкой краже, которая произошла из дома сельчанина в одной из деревень в Щучинском районе.

Вор проник в деревенский дом среди дня 4 сентября. Пока дома не было хозяина вороватый односельчанин влез в помещение через окно.

– Какого-то плана у преступника не было, он стал шарить по жилищу и брать все, что по его мнению могло бы пригодиться. Так злоумышленник присвоил литровую банку с вареньем, заглянул в холодильник, взял там четыре килограмма индюшатины. А уходя, еще вытащил из розетки тройник и с ним взял зарядку для мобильного телефона, – рассказали в пресс-службе.

Обнаружив пропажи сельчанин обратился в милицию. Вскоре правонарушителя задержали. Им оказался 47-летний местный житель. В доме фигуранта было найдено все украденное, только варенье он к тому моменту уже успел попробовать. Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.