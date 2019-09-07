2019-09-07T10:20:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Малорите ребенок закрыл маму на балконе – понадобилась помощь МЧС

Спасателей вызвал прохожий
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Малорите ребенок закрыл маму на балконе. Фото: МЧСВ Малорите ребенок закрыл маму на балконе. Фото: МЧС
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В Малорите ребенок решил своеобразно поиграть с мамой. Малыш закрыл мать на балконе 4-го этажа и остался один в квартире. Мама, оценив обстановку, решила обратиться за помощью к спасателям. Правда, мобильного телефона у нее с собой не оказалось - пришлось кричать с балкона прохожим.

- Поступило сообщение от жителя райцентра о том, что на балконе 4-го этажа дома по улице Советской просит помощи женщина, которую закрыл на балконе маленький ребенок, - рассказывает malorita.by инспектор Малоритского РОЧС Анна Крижановская.

Спасатели направили к месту происшествия автолестницу. По ней работники МЧС поднялись в квартиру. Хорошо, что не пришлось разбивать окно - оно было открыто. А ребенок, наверное, удивился необычным гостям. Балконную дверь открыли и впустили маму обратно в квартиру. К счастью, за это время с ребенком ничего плохого не случилось.

Пришлось вызывать спасателей. Фото: МЧС

Пришлось вызывать спасателей. Фото: МЧС

- Люди вешают белье, занимаются своими делами, а маленькие дети бегут смотреть, что же там делают взрослые, при этом опираясь на дверь и держась за ручку, она закрывается, - объясняют в МЧС и просят родителей обратить внимание на этот нюанс.

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