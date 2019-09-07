50 тыс. долларов за продвижение в очереди на квартиру: милиция задержала мошенницу

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35-летняя минчанка обещала продвинуть очередь на покупку квартир и завладела крупной суммой доверчивых граждан. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД столицы задержали мошенницу с фамилией Рожневая-Наливайко.

- На протяжении двух лет злоумышленница получала от граждан деньги за благоприятное решение вопросов с должностным лицам госорганов по продвижению очереди на строительство квартир, - рассказывают в группе информации и общественных связей райотдела милиции.

Конечно, полученные деньги мошенница никому не передавала, а забирала себе.

Пока известно, что от действий злоумышленницы пострадало восемь человек. В целом женщина обманом завладела суммой свыше 50 тыс. долларов. Но в милиции полагают, что жертв мошенницы больше. Поэтому всех, пострадавших от ее действий, просят отозваться и обратиться в Московский РУВД лично или по телефонам: +37529 767-57-86, +37529 357-39-55, либо по короткому номеру 102.