В Пинске мужчина ударил прохожую из-за ссоры с девушкой

Был очень зол и не мог контролировать свои эмоции, объяснил в милиции хулиган

Изменить размер текста: A A

Вечером на улице Первомайской в Пинске к 36-летней женщине подошел неизвестный мужчина и ударил ладонью по лицу. Так же внезапно он развернулся и ушел. А женщина, быстро придя в себя после неожиданного нападения, сразу позвонила в милицию и пошла вслед з хулиганом. Вскоре милиционеры нашли подозреваемого мужчину. Его объяснения удивили:

- Гражданин пояснил, что накануне поссорился со своей девушкой и был очень зол, не мог контролировать свои эмоции, - рассказал старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского городского отдела милиции Александр Костюкевич.

Злым мужчиной оказался безработный 45-летний местный житель, ранее не судимый. А сейчас он ответит по уголовной статье за хулиганство.