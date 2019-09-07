В Лиде открыли памятник князю Гедимину

Изменить размер текста: A A

7 сентября в Лиде, напротив старинного замка, открыли памятник великому князю литовскому (т. е. Белорусскому) Гедимину. Знаменитый правитель ВКЛ изображен верхом на лошади. Вес бронзовой скульптуры составил около 3 тонн, высота - 6 метров. Авторы статуи - скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов.

На открытии памятника собрались десятки людей, некоторые из них - с национальными бело-красно-белыми флагами. На празднике присутствовало много и государственных флагов.

Праздник проходил под государственными и историческими флагами. Фото: vk.com/siadziba

Напомним, Гедимин правил Великим княжеством в XIV веке. Он значительно расширил владения ВКЛ. При Гедемине в княжество вошли Полоцк, Гродно, Брест, Витебск, Минск. В то же время князь вел ожесточенную борьбу с Ливонским орденом и смог нанести ему ряд значительных поражений.