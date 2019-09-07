2019-09-07T14:16:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиде открыли памятник князю Гедимину

Праздник прошел под государственными и национальными флагами [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Фото: vk.com/siadzibaВ Лиде открыли памятник князю Гедимину. Фото: vk.com/siadziba
Изменить размер текста:

7 сентября в Лиде, напротив старинного замка, открыли памятник великому князю литовскому (т. е. Белорусскому) Гедимину. Знаменитый правитель ВКЛ изображен верхом на лошади. Вес бронзовой скульптуры составил около 3 тонн, высота - 6 метров. Авторы статуи - скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов.

На открытии памятника собрались десятки людей, некоторые из них - с национальными бело-красно-белыми флагами. На празднике присутствовало много и государственных флагов.

Праздник проходил под государственными и историческими флагами. Фото: vk.com/siadziba

Праздник проходил под государственными и историческими флагами. Фото: vk.com/siadziba

Напомним, Гедимин правил Великим княжеством в XIV веке. Он значительно расширил владения ВКЛ. При Гедемине в княжество вошли Полоцк, Гродно, Брест, Витебск, Минск. В то же время князь вел ожесточенную борьбу с Ливонским орденом и смог нанести ему ряд значительных поражений.

В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Фото: vk.com/siadziba

В Лиде открыли памятник князю Гедимину. Фото: vk.com/siadziba

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Пинске мужчина ударил прохожую из-за ссоры с девушкой
50 тыс. долларов за продвижение в очереди на квартиру: милиция задержала мошенницу
В Малорите ребенок закрыл маму на балконе – понадобилась помощь МЧС
«Переведу тебе деньги на карту». Интернет-мошенники внедряют новый метод
В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали
В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч
Сборная Беларуси обыграла Эстонию в первом матче при Михаиле Мархеле
В Барановичах мужчина попросил у прохожего телефон и убежал с ним
ДТП на М1 под Столбцами: погибла 18-летняя водитель Fiat
«Ай-ай, и упала»: СК опубликовал видео допроса убийцы 45-летней россиянки в Жлобинском районе
В Минске под легковушку Renault попал пассажир трамвая
«Проехал «на педальке», а когда сел – грохнулся»: в Минске ищут вора-неудачника, укравшего велосипед
Сиделка украла $11 тысяч, предназначавшихся на лечение тяжелобольной витебчанки
Витебчанина зарезали за то, что он вступился за девушку
Лукашенко про Чернобыльскую аварию: «Мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации»
В Минске спасатели вытащили из задымленного лифта шестерых
Румас и Медведев планируют завершить согласование программы по углублению интеграции Беларуси и России
"Белпочта" предупреждает о мошенниках, которые выманивают от ее имени деньги
Лукашенко про отношения с Россией: «Мы требуем, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили…»
Илон Маск в Твиттере написал, что не дарил Александру Лукашенко «Теслу»
В выходные в Беларуси продолжается лето
«Эта вечно живая книга возвращается домой»: Лукашенко подарил Бресту оригинал Брестской Библии 1563 года
Лукашенко: Брест подтянули до уровня самых красивых городов Европы
Лукашенко приехал на 1000-летие Бреста
На Витебщине из горящего дома спаслись пенсионерка и ее сожитель-инвалид
Брестчан с тысячелетием города поздравят делегации из 12 стран