В Гомеле мужчина привез спасателям 80 колб с ртутью

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Вечером в пятницу в пожарную часть Гомеля мужчина привез на авто десятки стеклянных колб с ртутью. Спастаелям гомельчанин объяснил, что нашел опасный груз у себя в сарае, но свой адрес при этом не назвал и вскоре уехал. Колбы пересчитали - их оказалось ровно восемьдесят.

В пожарную часть вызвали отделение областной химической службы ПАСО. Специалисты выяснили, что в доставленных колбах находится ртуть. Сосуды были герметичны и розлива ртути нет. Вес опасного вещества составил 2,4 кг. Колбы с ртутью изъяли, чтобы утилизировать, сообщает Гомельское областное УМЧС.