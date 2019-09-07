В белорусскую деревню пришел слон и напугал сельчан

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Необычное сообщение поступило днем в субботу, 7 сентября, в дежурную службу Кобринского РОВД. Сельчанка рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит... слон. Милиционеры поверили женщине, и на место выбыл экипаж ГАИ вместе с участковым. К их удивлению, так все и было: слон ходил вдоль дороги и пугал местных жителей! Трудно представить, какой шок пережили сельчане.

Милиционеры выяснили: слон сбежал из цирка «Диво». Оказывается, неподалеку, возле деревни Именин, есть территория, где находятся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Слон пасется на свободном выгуле. И вот, утром в субботу, он сломал изгородь и вышел с территории пастбища.

В деревню Лесково прибыл представитель цирка, который и объяснил милиции ситуацию. Правоохранители помогли вернуть животное в загон. Обошлось без происшествий жертв, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.