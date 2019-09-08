На трассе М1 Ford столкнулся с фурой: жена погибла, 6-летняя дочь в тяжелом состоянии. Фото: МВД

Авария произошла на выезде из агрогородка Михановичи Минского района

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По трассе М1 двигались две фуры, одна из них начала перестраиваться в соседнюю полосу. Маневр заметил 32-летний водитель легковушки Ford и резко нажал на педаль тормоза. Автомобиль закрутило, и он попал под другую фуру.

Из-за столкновения на месте аварии погибла его жена 1989 года рождения, тяжелые травмы получила дочка 2013 года рождения. Водителя осматривают медики.

По предварительным данным, водители были трезвые. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики скорой, пишет belta.by.