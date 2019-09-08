2019-09-08T11:33:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы

Опасную находку местный житель принес спасателям
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В Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы. Фото: МЧСВ Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы. Фото: МЧС
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Адрес и место находки мужчина не сообщил, документы с техническими характеристиками тоже отсутствуют. Спасатели установили, что на расстоянии одного метра радиационный фон соответствует естественному. На поверхности часов фон значительно превышает естественный. Данные уточняются. В настоящее время решается вопрос об утилизации, сообщает пресс-служба МЧС.

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