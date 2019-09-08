2019-09-08T13:02:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Лето продолжается: до +29 ожидается в Беларуси 9 сентября

Сентябрь радует летней погодой!
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Лето продолжается! Фото носит иллюстративный характер.Лето продолжается! Фото носит иллюстративный характер.Фото: Эвика ОТТО
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9 сентября по стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а столбик термометра поднимется от +23 до +29 градусов тепла. Только ночью в западной части страны прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер - ночью слабый, днем - умеренный, по западу - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +16 градусов тепла, сообщает belta.by.

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