2019-09-08T15:00:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Молодечно строителей засыпало грунтом в траншее – двое погибли

ЧП произошло около улице Городокская в Молодечно вечером 7 сентября
Эвика ОТТО
Поделиться:
Двое строителей погибли - их засыпало грунтом в траншее. Фото для иллюстрации. Фото: pixabay.com.Двое строителей погибли - их засыпало грунтом в траншее. Фото для иллюстрации. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Грунт обрушился в траншее, когда специалисты проводили земельные работы по устройству ливневой канализации. Глубина траншеи 2 метра, ширина – 1,5 метра. Под землей оказались трое строителей. До прибытия спасателей прохожие пытались помощь людям выбраться из траншее, но не смогли. Сотрудники МЧС извлекли мужчин из-под грунта, но спасти двоих уже не удалось. Медики констатировали смерть двоих строителей, третий мужчина сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лето продолжается: до +29 ожидается в Беларуси 9 сентября
В Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы
На трассе М1 Ford столкнулся с фурой: женщина погибла, 6-летняя девочка пострадала
Фото: 1000-летие Бреста отметили карнавалом
В белорусскую деревню пришел слон и напугал сельчан
В Гомеле мужчина привез спасателям 80 колб с ртутью
В Лиде открыли памятник князю Гедимину
В Пинске мужчина ударил прохожую из-за ссоры с девушкой
50 тыс. долларов за продвижение в очереди на квартиру: милиция задержала мошенницу
В Малорите ребенок закрыл маму на балконе – понадобилась помощь МЧС
«Переведу тебе деньги на карту». Интернет-мошенники внедряют новый метод
В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали
В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч