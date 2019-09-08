В Молодечно строителей засыпало грунтом в траншее – двое погибли

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Грунт обрушился в траншее, когда специалисты проводили земельные работы по устройству ливневой канализации. Глубина траншеи 2 метра, ширина – 1,5 метра. Под землей оказались трое строителей. До прибытия спасателей прохожие пытались помощь людям выбраться из траншее, но не смогли. Сотрудники МЧС извлекли мужчин из-под грунта, но спасти двоих уже не удалось. Медики констатировали смерть двоих строителей, третий мужчина сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба МЧС.