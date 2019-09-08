2019-09-08T17:01:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин выбросил из окна пустую бутылку и получил 5 лет лишения свободы

Стеклянная тара угодила в проходящую мимо женщину и проломила ей череп
Эвика ОТТО
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Минчанин выбросил из окна пустую бутылку и получил 5 лет лишения свободы.Минчанин выбросил из окна пустую бутылку и получил 5 лет лишения свободы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Случай произошел на улице Лобанка, 40 в Минске. 49-летний предприниматель устроил вечеринку в своей квартире, и во время праздника выбросил две стеклянные пустые бутылки из-под крепкого алкоголя из окна 12-го этажа. В это время по тротуару вдоль дома проходила женщина с братом. Одна из бутылок попала ей прямо в голову. Брат тут же вызвал скорую и милицию. Минчанку доставили в больницу. Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения: ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа.

В отношении ранее не судимого предпринимателя возбудили уголовное дело. Он не хотел признавать своей вины и все отрицал, но экспертиза показала, что на разбитых бутылках отпечатки пальцев подсудимого.

За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений суд приговорил горожанина к пяти годам лишения свободы, а также постановил выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает агентство «Минск-Новости».

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