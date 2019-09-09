В Витебске таксист насмерть сбил женщину

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Авария произошла ночью 8 сентября около дома №19 по улице Замковой в Витебске. 29-летний таксист, управляя Renault Logan, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 42-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас проводится проверка.

- Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно п. 116 ПДД Республики Беларусь при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам, - говорят в ГАИ Витебского облисполкома.