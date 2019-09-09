Глава Брестской области о приостановке строительства аккумуляторного завода: «Людей травить не будем»

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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал о дальнейшей судьбе аккумуляторного завода. Напомним, его начали возводить в 2018 году в районе аэропорта, а в июне 2019-го строительство приостановили из-за выявленных нарушений. На сторону противников завода встал и президент Александр Лукашенко.

По словам Анатолия Лиса, власти не раз предупреждали инвестора, что завод должен быть построен без нарушений природоохранного законодательства.

- Мы считали, что это будет достойное предприятие по производству полного цикла аккумуляторов, которого в республике нет, а он нужен. Но, к сожалению, инвестор не очень порядочный, он пошел по пути завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения, - рассказал в эфире телеканала ОНТ Анатолий Лис. - Выступая перед населением и в средствах массовой информации, я говорил, что если на заводе будут выявлены нарушения, то он работать не будет. Когда Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сделало замеры и подтвердило это, я принял решение о приостановлении строительства и ввода его в эксплуатацию. Как и сказал глава государства, завод этот с нарушениями введен не будет, независимо от того, кто будет его собственником. Людей травить не будем.