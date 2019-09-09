2019-09-09T10:28:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Брестской области о приостановке строительства аккумуляторного завода: «Людей травить не будем»

Анатолий Лис заявил, что власти не раз предупреждали инвестора, что завод должен быть построен без нарушений
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
По словам Анатолия Лиса, власти не раз предупреждали инвестора, что завод должен быть построен без нарушений природоохранного законодательства. Фото: скрин эфира ОНТПо словам Анатолия Лиса, власти не раз предупреждали инвестора, что завод должен быть построен без нарушений природоохранного законодательства. Фото: скрин эфира ОНТ
Изменить размер текста:

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал о дальнейшей судьбе аккумуляторного завода. Напомним, его начали возводить в 2018 году в районе аэропорта, а в июне 2019-го строительство приостановили из-за выявленных нарушений. На сторону противников завода встал и президент Александр Лукашенко.

По словам Анатолия Лиса, власти не раз предупреждали инвестора, что завод должен быть построен без нарушений природоохранного законодательства.

- Мы считали, что это будет достойное предприятие по производству полного цикла аккумуляторов, которого в республике нет, а он нужен. Но, к сожалению, инвестор не очень порядочный, он пошел по пути завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения, - рассказал в эфире телеканала ОНТ Анатолий Лис. - Выступая перед населением и в средствах массовой информации, я говорил, что если на заводе будут выявлены нарушения, то он работать не будет. Когда Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды сделало замеры и подтвердило это, я принял решение о приостановлении строительства и ввода его в эксплуатацию. Как и сказал глава государства, завод этот с нарушениями введен не будет, независимо от того, кто будет его собственником. Людей травить не будем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске пожилые люди смогли сами выйти из горящего дома
«Мисс Беларусь» Мария Василевич идет в депутаты
В Витебске таксист насмерть сбил женщину
Минчанин выбросил из окна пустую бутылку и получил 5 лет лишения свободы
В Молодечно строителей засыпало грунтом в траншее - двое погибли
Лето продолжается: до +29 ожидается в Беларуси 9 сентября
В Миорах мужчина нашел радиоактивные корабельные часы
На трассе М1 Ford столкнулся с фурой: женщина погибла, 6-летняя девочка пострадала
Фото: 1000-летие Бреста отметили карнавалом
В белорусскую деревню пришел слон и напугал сельчан
В Гомеле мужчина привез спасателям 80 колб с ртутью
В Лиде открыли памятник князю Гедимину
В Пинске мужчина ударил прохожую из-за ссоры с девушкой
50 тыс. долларов за продвижение в очереди на квартиру: милиция задержала мошенницу
В Малорите ребенок закрыл маму на балконе - понадобилась помощь МЧС
«Переведу тебе деньги на карту». Интернет-мошенники внедряют новый метод
В Щучинском районе вор украл варенье и успел попробовать, пока его не задержали
В Гродно мошенник оформил на знакомых онлайн-кредитов почти на $120 тысяч