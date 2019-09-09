2019-09-09T10:56:16+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мисс Беларусь» Мария Василевич идет в депутаты

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября
Ольга ШИЛАК
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Победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич идет в депутаты Палаты представителей.Победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич идет в депутаты Палаты представителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Победительница конкурса «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич идет в депутаты Палаты представителей. Стало известно, что 22-летняя красавица будет баллотироваться от Кальварийского избирательного округа №104.

На сайте администрации Фрунзенского района появилась информация, что девушка зарегистрировала инициативную группу граждан по сбору подписей избирателей. Ее конкуренты - директор «Ремавтодора Фрунзенского района» Геннадий Насевич, активист Максим Винярский.

Парламентские выборы пройдут 17 ноября.

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