2019-09-09T11:02:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске пожилые люди смогли сами выйти из горящего дома

В доме повреждены крыша, стены, потолочное перекрытие
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Витебске пожилые люди смогли сами выйти из горящего дома Фото:МЧСВ Витебске пожилые люди смогли сами выйти из горящего дома Фото:МЧС
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Днем 8 сентября в доме по улице Ленинградская в Витебске загорелся дом. Когда туда приехали спасатели, крыша дома была уже полностью охвачена огнем, сообщают в Витебском областном управлении МЧС.

Когда вспыхнул пожар, внутри двухквартирного дома находились 58-летний мужчина и 68-летняя пенсионерка. Оба смогли самостоятельно выйти из дома и, к счастью, не пострадали. В результате пожара в доме, в квартире №1, повреждены потолочное перекрытие, кровля, стены, имущество.

Устанавливается причина пожара.

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