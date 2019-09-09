В Витебске пожилые люди смогли сами выйти из горящего дома Фото:МЧС

Изменить размер текста: A A

Днем 8 сентября в доме по улице Ленинградская в Витебске загорелся дом. Когда туда приехали спасатели, крыша дома была уже полностью охвачена огнем, сообщают в Витебском областном управлении МЧС.

Когда вспыхнул пожар, внутри двухквартирного дома находились 58-летний мужчина и 68-летняя пенсионерка. Оба смогли самостоятельно выйти из дома и, к счастью, не пострадали. В результате пожара в доме, в квартире №1, повреждены потолочное перекрытие, кровля, стены, имущество.

Устанавливается причина пожара.