Умер мужчина из семьи, которая отравилась грибами в Кобрине

Ему было 24 года, его жена и сын в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

В Брестской областной больнице умер мужчина, который вместе с женой и маленьким ребенком отравился грибами.

22-летняя супруга погибшего и его 1,5-годовалый малыш находятся в реанимации РНПЦ трансплантологии органов и тканей. Им сделали пересадку печени, состояние обоих оценивается как тяжелое, сообщили «КП» в учреждении здравоохранения.

Напомним, молодая семья из Кобрина отравилась грибами 3 сентября. Родители собрали в парке зеленушки - безобидные, съедобные грибы. Но, видимо, в лукошко с ними угодил и ядовитый гриб. Анамнез пациентов указывает, что это могла быть бледная поганка. Из «улова» супруги приготовили ужин, поели сами и накормили им ребенка. А вскоре всем резко стало плохо, и пострадавшие обратились к медикам.

В начале месяца Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел грустную статистику: только с начала 2019 года в Беларуси зафиксировали 35 случаев отравления грибами. В 2018-м этот показатель за аналогичный период был меньше - 23 инцидента. В 25 - 50% случаев отравления заканчиваются смертью человека.