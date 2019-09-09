2019-09-09T12:55:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Печатал деньги на принтере: в Витебске поймали фальшивомонетчика

Злоумышленник покупал мелочовку и получал сдачу настоящими деньгами
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебске поймали фальшивомонетчика. Фото: УВДВ Витебске поймали фальшивомонетчика. Фото: УВД
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Поддельные белорусские деньги то и дело стали появляться в разных торговых объектах. Все - номиналом 20 рублей. После того как милиционеры выявили пять таких случаев, фальшивомонетчика удалось поймать - им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый.

Подделки он изготавливал элементарно: печатал на цветном лазерном принтере. И даже такой низкий уровень фальшивки прокатывал: обычно преступник рассчитывался поддельными двадцатками у продавцов на улице. Те не проверяли защиту банкнот. Злоумышленник покупал мелочовку и получал сдачу настоящими деньгами. А подделки после этого начинали ходить по рукам.

Как минимум на 100 рублей фальшивомонетчик обогатился за чужой счет. Сейчас в милиции ищут другие поддельные купюры и призывают обращаться к правоохранителям тех, у кого на руках оказались фальшивые купюры.

А выйти на след подозреваемого удалось благодаря совместной операции сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Дома у витеблянина нашли очередные отпечатанные на листах формата А4 фальшивые деньги. Мужчина задержан, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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