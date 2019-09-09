«Все-таки заблудился»: милиция назвала основную версию пропажи Максима Мархалюка

Волонтеры несколько раз прочесывали лес в районе, где мог потеряться мальчик - его не нашли. Фото: Сергей ГАПОН

Прошло почти два года с тех пор, как в Гродненской области исчез 11-летний мальчик

Изменить размер текста: A A

- Дело до сих пор не прекращается, и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий - что все-таки он заблудился в лесном массиве, - сказал в эфире телеканала СТВ начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Крюков.

Поиски Максима Мархалюка стали самыми масштабными за последние годы в Беларуси. В них одновременно принимали участие до 4 - 5 тысяч человек. Волонтеры, милиция, спасатели, военные, лесники прочесывали лес, исследовали заброшенные строения. Территорию, где пропал мальчик, осматривали с воздуха, в том числе и ночью с помощью тепловизоров. Никакого результата это не дало.

Напомним, Максим Мархалюк родом из деревни Новый Двор Свислочского района Гродненской области. На опушке леса, где обычно играли деревенские мальчики, сразу после пропажи Максима нашли его велосипед и вещи. Больше никаких следов обнаружить не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 вопросов о поисках Максима Мархалюка в Беловежской пуще

За поисками мальчика следила вся страна, но вопросов в этой истории больше, чем ответов (читать далее)